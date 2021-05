Vaccini in Toscana, Sostegni (Pd) critico: "Basta click day, completare classe di fragilissimi"

Nuova audizione settimanale dell’assessore Bezzini in commissione Sanità per fare il punto sulla campagna vaccinale.

«Anche oggi – spiega il presidente della commissione, Enrico Sostegni (Pd) – abbiamo avuto l’opportunità di ascoltare dall’assessore come procede la campagna vaccinale e abbiamo fornito alcuni indirizzi di lavoro per gestire meglio le criticità. Innanzitutto abbiamo ricordato che ci eravamo già espressi in maniera contraria ai click day e abbiamo chiesto che questo indirizzo venga rispettato. Nel contempo abbiamo centrato l’attenzione sul proseguo della campagna vaccinale: secondo noi c’è bisogno di chiarire bene come si procederà nella vaccinazione e nelle prenotazioni delle prossime categorie di cittadini, valutando di aprire a classi d’età più ristrette. Rimane prioritaria la vaccinazione degli estremamente vulnerabili, dei loro familiari e caregiver: per completarla rapidamente occorre uno scatto organizzativo adeguato.

Infine – annuncia Sostegni – ho proposto che anche il presidente della Regione, Eugenio Giani, venga in commissione la prossima settimana per confrontarsi con noi e relazionare sulle attività svolte in merito alla campagna vaccinale. Come appare evidente – conclude Sostegni – al di là di ogni commissione speciale, uno strumento del Consiglio regionale per monitorare e per contribuire costruttivamente sul fronte vaccini c’è ed è la commissione Sanità e politiche sociali».

Fonte: Ufficio stampa