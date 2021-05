Artigianato artistico, a Firenze la prima mostra 'Help'

Aprirà domani, 8 maggio, all’Istituto de’ Bardi, “Help”, il ciclo di eventi espositivi organizzati dagli artigiani dell'artigianato artistico di CNA, in collaborazione con la Scuola Le arti Orafe.

La prima rassegna di artigianato ad aprire in città dopo il periodo di chiusure.

4 appuntamenti tematici (Luce, Ombra, Colore, Materia) che raccontano i tanti modi diversi di interpretare l’artigianato, nei quali gli “autori del saper fare” tornano a riaffermare, con decisione, la propria identità culturale e il proprio modus operandi.

La crisi conseguita all’emergenza sanitaria globale ha lasciato, e continua a lasciare, ferite profonde nel tessuto economico di una città come Firenze. Danni che si ripercuotono inevitabilmente su quel vasto laboratorio di ricerca e inesauribile fucina di idee che è l’Artigianato Artistico.

“Ma Help non è semplicemente una richiesta di aiuto e di attenzione. È anche un segnale forte, un gesto simbolico di offerta: è la bellezza che gli artigiani-artisti offrono alla città e ai suoi visitatori. Con una nuova consapevolezza sulla necessità e sull’urgenza di dover collaborare e sostenerci maggiormente. Sostenere l’Artigianato Artistico fiorentino significa, ora più che mai, esserci e offrire visibilità, ringraziamo dunque La Scuola Le Arti orafe e l’Istituto de' Bardi per gli spazi che ci hanno gentilmente messo a disposizione” spiega Giacomo Cioni, presidente di CNA Firenze Metropolitana.

Alla prima esposizione, Luce, partecipano 15 imprese di alto artigianato, dalla ceramica, alla moda, dalla scultura all’oreficeria: Area d’Arte, Arte della miniatura, Art’ù, Fatacadabra, Le Ciricotte, Microfficina, Mode Liana, Ozio Piccolo Studio Tessile, Sandra Dini, Luca Cataldi, Batacchi, Spira Mirabilis Gioielli, Studio Ceramico Giusti, Veronica Balzani, 962art.

Gli altri appuntamenti si svolgeranno, sempre nelle sale dell’istituto de’ Bardi, in via de' Michelozzi 2, a ridosso della basilica di Santo Spirito, nelle seguenti date: 15-20 maggio (Ombra), 22-27 maggio (Colore) e 29 maggio-3 giugno (Materia). L’ingresso (ore 10-19) è libero.

Fonte: Cna - Ufficio stampa