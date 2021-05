Covid, mozione Stella (FI): "Toscana offra polizza di copertura sanitaria ai turisti e agli albergatori"

La Regione Toscana offra una polizza di copertura sanitaria ai turisti che soggiorneranno in Toscana dal 1 giugno al 31 dicembre per i danni di un eventuale contagio da Covid, sul modello di quanto fa la Regione Liguria. E' quanto chiede in una mozione il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella. "Chiediamo - spiega Stella - che la Regione Toscana stanzi un fondo per finanziare una polizza assicurativa che preveda, da una parte l'assistenza per i turisti che dovessero ammalarsi di Covid durante il soggiorno nella nostra Regione (assistenza sanitaria per il rimborso delle spese legate al Covid, prestazioni erogate dal servizio sanitario regionale, costi di prolungamento del soggiorno), dall'altra una copertura per tutti quegli albergatori danneggiati da eventuali periodi di quarantena e di conseguente chiusura della struttura".

"Ovviamente - sottolinea Stella - dovrà essere emanato un bando per la scelta della compagnia di assicurazione. La copertura sarà applicata automaticamente a tutti i turisti non residenti in Italia che sceglieranno una struttura alberghiera o extra alberghiera classificata dalla Regione Toscana, e la tutela, come detto, va estesa anche agli albergatori. Riteniamo che questo sia uno strumento fondamentale di tutela. La Toscana vede nel turismo una delle colonne della sua economia, ed è prioritario fare tutto il possibile perché i nostri operatori possano lavorare in tranquillità, a maggior ragione adesso che si avvicina la stagione estiva".

Fonte: Marco Stella - Ufficio Stampa