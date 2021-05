Cross di Pistoia intitolata a Nicola Roccella, "Indimenticabile uomo, medico e soccorritore"

Si è svolta tra lacrime di commozione e gratitudine la cerimonia di intitolazione della Cross- Centrale Remota di Soccorso Sanitario -che ha sede presso la Centrale Operativa 118 Empoli-Pistoia-, a Nicola Roccella "l'indimenticabile uomo, medico e soccorritore" com'è stato scritto nella targa apposta all'interno della sede operativa.

Nicola è morto quando aveva solo 39 anni.

Oggi erano presenti i genitori di Nicola, la mamma Mila e il Babbo Osvaldo, il figlio Tommaso che oggi ha 14 anni, la compagna Stefania e la sorella Valentina e il personale della Centrale operativa, in presenza ma anche a "distanza" per rispettare le regole imposte dall'attuale emergenza.

"Tutti avrebbero voluto essere qui oggi ma le circostanze del momento non lo hanno permesso - ha dichiarato il dottor Piero Paolini, direttore della Cross e del 118,- soprattutto coloro che hanno conosciuto Nicola. Credo di aver interpretato il desiderio di tutti nella decisione di dedicare a lui la Sala Cross".

Nicola Roccella

Paolini ha ribadito che Nicola era un grande medico del soccorso, profondamente appassionato del suo lavoro e innamorato della vita.

La targa è stata scoperta dal figlio Tommaso.

La mamma Mila emozionata ha detto che "sono trascorsi 3719 giorni da quando Nicola non c'è più e tuttavia non vogliamo l'esclusiva del dolore perché in questo momento tante persone soffrono. Siamo profondamente grati al dottor Paolini per l'affetto e per il suo amore sconfinato per nostro figlio".

Il Babbo Osvaldo, medico cardiologo in pensione, che cercò disperatamente di soccorrere il figlio, ha espresso affetto fraterno e riconoscenza rivolgendosi a tutto il personale del 118. "La targa - ha affermato- servirà a ricordare Nicola a chi lo ha conosciuto e amato tra i suoi colleghi e far sapere chi era ai giovani medici che arriveranno".

A conclusione della cerimonia il dottor Paolini ha reso noto che per disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri la Centrale Cross è stata disattivata oggi alle ore 15. "Una notizia - ha sottolineato il direttore della struttura- sicuramente positiva; un elemento di speranza in questa grave emergenza che ancora stiamo vivendo".

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa