Debutto per le ragazze del Basket Castelfiorentino: l'Under 16 scende in campo

Dopo l’Under 15 Eccellenza, anche l’Under 16 Femminile si prepara ad intraprendere la propria avventura.

Domenica 16 maggio, infatti, le ragazze targate Basket Castelfiorentino debutteranno al PalaBetti contro la Cestistica Rosa Prato, per poi far visita all’Use Rosa e all’altra formazione laniera, la P.F. Prato.

La formula prevede tre gironi composti da quattro squadre ciascuno, con gare di andata e ritorno al termine dei quali le prime classificate e la migliore seconda accederanno alla Final Four in programma nel weekend 26/27 giugno.

Ecco il calendario delle gialloblu, inserite nel girone A:

BC – CESTISTICA ROSA PRATO: and. 16/05 ore 16, rit. 6/06 ore 16

USE ROSA – BC: and. 22/05 ore 16.30, rit. 12/06 ore 16

P.F. PRATO – BC: and. 31/05 ore 20, rit. 19/06 ore 16

Si ricorda che le gare si svolgeranno a porte chiuse come previsto dal Protocollo gare campionati giovanili predisposto dalla Fip.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa