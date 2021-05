Droga alle Cerbaie, continuano i controlli. Nei guai due trentenni

Continuano i controlli alle Cerbaie di Fucecchio da parte dei carabinieri di Fucecchio. L'area da tempo è afflitta dal persistente spaccio di droga, agevolata dall'area boschiva che permette rifugio ai pusher e agli acquirenti.

Ieri sono state segnalate due persone per detenzione di stupefacenti per uso personale. Una 35enne è stata trovata a Montebono con 3 boccette di metadone, per lei patente ritirata, mentre un 32enne è stato trovato in via della Cascinaccia con 0.2 g di cocaina. L'auto che guidava è stata sottoposta a fermo amministrativo perché lui non ha mai conseguito la patente di guida.

Altri controlli hanno portato a denunciare per porto abusivo di strumenti per offendere e possesso ingiustificato di strumenti per lo scasso un 45enne. Con sé aveva un martelletto frangivetro, utilizzato spesso per spaccare i vetri delle auto o delle finestre delle abitazioni così da poter rubare.