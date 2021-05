Elezioni Carmignano, Lega: "Noi vera alternativa al duo Prestanti e Guazzini"

La Lega, che a Carmignano ha riscosso un risultato importantissimo alle scorse elezioni regionali, è impegnata da alcuni mesi a costruire l'alternativa al PD partendo dalle persone, da chi vive e lavora a Carmignano, pensando ai problemi ancora da risolvere delle famiglie e delle imprese, degli agricoltori, dei commercianti, delle associazioni di questo territorio.

Per questo motivo è necessario costruire un'alternativa a Prestanti e a tutti coloro che fanno parte di quello stesso sistema di potere. Tra i nostri avversari c'è sicuramente anche Belinda Guazzini, la cui candidatura, organica alla sinistra, da parte nostra non è mai stata presa in considerazione, non potendo minimamente incarnare le idee e i progetti che intendiamo realizzare. Gli insuccessi di Prestanti e del PD ci motivano a proporci come loro alternativa; al tempo stesso, le pretese strampalate della Guazzini e dei suoi sponsor pratesi e fiorentini sono del tutto irricevibili.

La Lega si rivolge quindi ai cittadini di Carmignano e alle realtà economiche e sociali di questa magnifica terra: queste elezioni amministrative saranno l'occasione per segnare il vero riscatto dopo troppi anni di malgoverno che hanno visto purtroppo protagonisti, uno a capo della Giunta, una alla guida del Consiglio, il duo-sciagura Prestanti-Guazzini.

La Lega, come noto, è da sempre impegnata tra la gente e concentrata sulle cose da fare, a tutti i livelli. Con questo spirito, in questi mesi siamo stati contattati e abbiamo stabilito numerosi e solidi rapporti con i cittadini di Carmignano, rappresentanti civici, ma anche tanti elettori di centrodestra smarriti dal rincorrersi di voci e dichiarazioni per loro incomprensibili. Per questo contiamo sul tempestivo ravvedimento di FDI, dopo che anche Forza Italia gli ha inviato una così forte e coraggiosa richiesta di chiarezza.

E’ da qui che dobbiamo ripartire, tutti insieme, senza troppi tentennamenti, per scrivere una nuova pagina per Carmignano, Prato e tutto il nostro territorio.

Fonte: Lega Carmignano