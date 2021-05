Funerali Luana D'Orazio, non sarà consentita la presenza di telecamere

Lunedì 10 maggio saranno celebrati i funerali di Luana D'Orazio, la giovane mamma di 22 anni deceduta lo scorso 3 maggio in una fabbrica di Montemurlo.

La Diocesi di Pistoia comunica che, "in previsione delle molte presenze" ai funerali "su indicazione e richiesta del vescovo, non sarà consentita la presenza di telecamere e riprese video all'interno della chiesa di Cristo Risorto di Spedalino nel corso della celebrazione liturgica". La scelta è resa necessaria, come continua la Diocesi, "per garantire il regolare svolgimento della celebrazione in un clima di raccoglimento e preghiera, nel rispetto dei familiari e amici di Luana, per garantire l'osservanza dei protocolli anti covid". Inoltre, fin dall'inizio della pandemia "le celebrazioni si sono svolte nel rigido rispetto delle normative che prevedono un numero massimo di presenze che, visti i numeri che ci aspettiamo, non potranno essere rispettate". L'Ufficio della Diocesi metterà a disposizione della stampa, come concludono, l'omelia del vescovo in tempi utili.

Nella stessa giornata i comuni di Montemurlo e Pistoia, luoghi di lavoro e di residenza della giovane, hanno dichiarato lutto cittadino. Bandiere a mezz'asta disposte anche dalla Regione Toscana, in memoria di Luana ma anche di tutte le vittime sul lavoro. Il presidente Eugenio Giani ha stabilito l'esposizione a mezz'asta del Gonfalone regionale sugli edifici pubblici regionali e un minuto di silenzio negli uffici regionali alle ore 15. Giani ha inoltre invitato tutti i sindaci toscani a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune.