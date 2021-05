Giovani giornalisti crescono a Empoli, due premiazioni al Pontormo

Buone notizie dall ISIS "Il Pontormo". Giunge di nuovo la conferma che il Liceo Scientifico non solo forma matematici e fisici, ma anche promettenti giornalisti.

È il caso della giovane alunna Marta Lassi, che frequenta la classe 3C e che, grazie alla sua capacità di esprimere e trasmettere empaticamente le forti emozioni di Elaine, la protagonista del suo articolo “Una collana di petali”, si è meritata il PREMIO GIURIA per il contest "Il tempo della #Generazione EU 2021”, organizzato dall'Università "Bocconi" di Milano, nell’ambito delle attività della Cattedra in European Studies finanziata dalla Fondazione Boroli e del Progetto Repubblica@Scuola.

In tal senso il progetto ha promosso attività di divulgazione e di engagement sull'Europa e l’essere cittadini europei in collaborazione con la Rappresentanza italiana della Commissione Europea e l'Ufficio in Italia del Parlamento Europeo.

L'elaborato di Marta, in sole 2700 battute, racconta la vita di una giovanissima migrante somala in cui l'allieva si è impersonificata. Le tematiche affrontate sono di grande rilievo sociale, ma Marta è riuscita a trattarle con una delicatezza senza tempo. Ringraziando la giornalista Daniela Innocenti, che segue da sempre gli allievi che partecipano al progetto Repubblica Scuola, e la referente prof.ssa Elisa Mariani.

E' possibile leggere l'articolo di Marta. che sarà premiata on line il 24 maggio prossimo alle ore 16, al link: https://scuola.repubblica.it/toscana-firenze-lsilpontormo/tema/una-collana-di-petali

Inoltre l'ISIS "Il Pontormo" ha vinto il PREMIO SCUOLA PIU' EUROPEA, in quanto è la scuola che ha partecipato con il numero assoluto più alto di elaborati.

Fonte: Isis Il Pontormo di Empoli