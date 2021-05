La Madonna della Medaglia Miracolosa fa tappa a San Miniato

Lo scorso 11 novembre 2020, in Vaticano, con la benedizione di Papa Francesco è iniziato il pellegrinaggio in Italia dell’effige della Madonna della Medaglia Miracolosa, in ricordo del 190° anniversario delle apparizioni a Santa Caterina Labouré, iniziativa promossa dai Missionari Vincenziani d’Italia in collaborazione con la Famiglia Vincenziana.

Dal 10 al 31 maggio il pellegrinaggio si svolgerà in Toscana e Liguria.

Lunedì 10 maggio la statua della Vergine della Medaglia Miracolosa giungerà a Pontassieve (FI); il giorno dopo verrà portata a Firenze dove resterà l’11 e il 12 maggio per poi essere portata all’Isola d’Elba dove rimarrà il 13 e 14 maggio.

Nella giornata di venerdì 14 la statua verrà portata a Porto S. Stefano (GR) e da lì a Grosseto dove resterà il 15 e 16 maggio. Nella giornata di domenica 16 la sacra effige giungerà a Vaiano (PO) per rimanervi anche il 17 mentre il 18 sarà portata nel capoluogo di regione. Il 19 la statua sarà a S. Donato a Livizzano (FI) e il 20 a S. Miniato (PI). Il 21 maggio la sacra effige giungerà in Liguria, alla Spezia, mentre il 22 sarà portata a Campomorone (GE) e il giorno seguente a Genova. Il 24 maggio la statua tornerà in Toscana, a Quercianella (LI) e il 25 e 26 a Livorno. Il 27 la statua della Vergine della Medaglia Miracolosa tornerà in Liguria, alla Spezia, mentre il 28 tornerà in Toscana, a Lucca. Il pellegrinaggio in terra toscana si concluderà a Prato dove la sacra effige sosterà dal 29 al 31 maggio.