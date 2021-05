Montopoli riparte dalla socialità: corsi di pittura e teatro con La Ruzzola onlus

Ripartiamo dalla cultura e dalla socialità, questo è l'intento dell'associazione La Ruzzola onlus che in collaborazione con il Circolo Arci Torre Giulia ha scelto per promuovere due nuove attività.

E' iniziato infatti lunedì 3 maggio il corso base di disegno e pittura che si svolgerà tutti i lunedì dalle 18.00 alle 20.00. Il corso si rivolge sia a bambini e ragazzi sia ad adulti che vogliono approcciare in maniera semplice, anche per la prima volta, ad acquisire elementari tecniche di disegno e pittura. Per informazioni e iscrizioni potete contattare il 3406371053 Carla.

L'altra novità è il corso di teatro per adulti che si svolgerà tutti i venerdì dalle ore 19 alle ore 21 a partire dal venerdì 14 maggio. Per informazioni potete contattare i seguenti numeri di telefono 3480565851 Kendra e 3407405618 Leonardo. Per le iscrizioni ai due corsi potete scrivere all'indirizzo email centrogiovanialbosco@gmail.com, oppure direttamente in orario del corso.

Le due attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anticovid in spazio ampio e all'aperto presso il circolo Arci Torre Giulia a San Romano di Montopoli in via Tosco Romagnola Est, 116.

Fonte: Ufficio stampa