Ponte Fibbiana-Capraia e Limite, accordo di programma. Il costo è salito da 18 a 29 milioni

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato all'unanimità un accordo di programma tra Regione Toscana, Metrocittà Firenze, Comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Empoli e Vinci per la progettazione esecutiva e realizzazione della nuova viabilità di collegamento tra la Ss 67 “Tosco-Romagnola” e la Sp 106 “Provinciale limitese”, tra Montelupo Fiorentino, in località Fibbiana e Capraia e Limite.

Ricostruite in Consiglio, dalla Vice Sindaco della Metrocittà Brenda Barnini le fasi che hanno portato all'approvazione dell'accordo.

La Città Metropolitana di Firenze ha redatto e approvato nel 2014 il progetto preliminare denominato 'Città delle due Rive – Collegamento stradale tra la Ss 67 e la Sp 106 tra i Comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino ed Empoli' per realizzare una nuova viabilità tra la Ss 67 “Tosco-Romagnola” e la S.P. 106 “Provinciale Limitese”, tra il Comune di Montelupo Fiorentino, in località Fibbiana, ed il Comune di Capraia e Limite, posti rispettivamente sulla riva sinistra e destra del fiume Arno.

Sulla base di questo progetto, Anas nel 2016 ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico ed economica e lo studio preliminare ambientale del nuovo collegamento viario.

Il costo dell'opera era stimato in 18 milioni di euro.

Nel 2018 la Città Metropolitana di Firenze ha trasmesso la liberatoria formale ed il progetto preliminare per consentire ad Anas l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e proseguire così con le successive attività di progettazione.

Anas ha trasmesso gli elaborati del progetto definitivo per l’acquisizione del parere del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana, Marche e Umbria.

In seguito agli approfondimenti nell’ambito dello sviluppo del progetto definitivo sono emersi maggiori costi dell’opera, stimato inizialmente in 18 milioni di euro (al netto dell’iva) e poi salito a 29.323.594,72€ (al lordo dell’iva);

Per far fronte all’ulteriore fabbisogno di 6,9 milioni la Regione Toscana, la Città Metropolitana di Firenze ed i Comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Vinci ed Empoli si impegnano con un accordo a garantire un ulteriore finanziamento nella seguente misura:

-3,5 milioni di euro da parte della Regione Toscana;

-1 da parte della Città Metropolitana di Firenze;

-0,6 milioni ciascuno da parte dei Comuni di Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite, Empoli, Vinci.

Sulla base dell'accordo approvato l'importo a carico della Metrocittà sarà erogato per il 50 per cento, alla formalizzazione dell’aggiudicazione dell'appalto e per il restante 50 alla comunicazione di Anas della realizzazione del 20 per cento dei lavori”.

"E' un'opera importante e attesa dei cattadini - ha commentato Claudio Gemelli (FdI nel Centrodestra per il cambiamento) - La Metrocittà contribuisce con uno stanziamento consistente. Aspettiamo l'inizio dei lavori".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze