Torna Palestre a cielo aperto nel parco Aldo Moro di Altopascio

Ad Altopascio torna Palestre a cielo aperto, l’occasione giusta per fare movimento all’aria aperta e sostenere le associazioni sportive nello svolgimento delle proprie attività. Ad organizzare l’iniziativa è l’amministrazione D’Ambrosio, che nelle scorse settimane ha pubblicato un avviso per consentire alle realtà sportive, altopascesi o non altopascesi ma con tesserati residenti nella cittadina del Tau, di sfruttare i parchi e le aree verdi del territorio comunale per organizzare e proporre iniziative legate al benessere psico-fisico delle persone. Il tutto con l’obiettivo, sempre presente per l’amministrazione comunale, di tenere vivi gli spazi pubblici e far crescere nei cittadini il senso di appartenenza alla comunità. Due le associazioni che hanno risposto all’avviso e che organizzeranno le attività nel parco Aldo Moro di Altopascio: Soul Dance Asd e Nutri la Vita Aps.

«Questo progetto – spiegano il sindaco, Sara D’Ambrosio e l'assessore al sociale, Ilaria Sorini – vuole dare la possibilità ai cittadini di svolgere attività fisica con personale qualificato, in ambienti protetti e sicuri, sfruttando gli spazi verdi che abbiamo. E, allo stesso modo, vuole rappresentare un sostegno per le associazioni sportive che sono dovute stare ferme per molto tempo per l’emergenza Covid e che ancora oggi non possono riprendere pienamente il proprio lavoro. All’attività fisica, inoltre, affianchiamo la valorizzazione dei nostri spazi pubblici, favorendo momenti di socializzazione tra le persone, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid».

Soul Dance Asd proporrà un corso di danza nei giorni di mercoledì e giovedì dalle 16 alle 18: l’avvio delle attività è previsto per mercoledì prossimo, 12 maggio. Per informazioni è possibile contattare questo numero Whatsapp: 3332036303, oppure la pagina Facebook della scuola di danza.

Nutri la Vita Aps, invece, organizzerà una serie di corsi legati alla meditazione: zi-gong (ginnastica medica cinese), bioenergetica, respirazione consapevole, campane tibetane (rilassamento guidato tramite il suono delle campane tibetane), meditazione mindfulness (pratica guidata di ascolto mente-corpo), arte-terapia (per adulti e ragazzi).

Le lezioni, anche queste previste al parco Aldo Moro, cominceranno il 24 maggio e si terranno dal lunedì al giovedì dalle 19 alle 20. Informazioni/prenotazioni: 3281167102; nutrilavita.aps@gmail.com; pagina Facebook Nutri la Vita Aps.

Per entrambi i corsi è prevista una prova gratuita, aperta a tutti.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa