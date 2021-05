Ubriaco alla guida, viola il coprifuoco: denunciato e multato

Un 39enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. L'uomo, originario di Prato, è stato fermato a Firenze in aperta violazione del coprifuoco.

Alle 3 di notte era su viale Redi, quando la polizia gli ha intimato l'alt. Nel sangue aveva un tasso di alcol pari a oltre il doppio del limite consentito. Per lui e per i tre passeggeri che si trovavano nella vettura è scattata anche una multa da 400 euro per violato le regole previste dalle norme anti Covid.