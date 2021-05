Ciclista lancia l'allarme per uomo disperso, al ritorno viene attaccato dai cani

Doppio intervento per i vigili del fuoco del comando di Prato, che alle 13 circa sono intervenuti in località Cavagliano per soccorrere un anziano signore che si è trovato in difficoltà nel rientrare all’auto dopo una camminata.

L’allarme è stato dato da un ciclista che si trovava in zona ed ha poi atteso l’arrivo dei soccorritori sul posto.L’anziano una volta individuato è stato riportato all’auto dove lo attendeva un suo amico senza la necessità di ricovero in ospedale.

Il ciclista che aveva dato l’allarme,una volta ripresa la strada per il ritorno, è stato attaccato da alcuni cani che lo hanno ferito ad una gamba.

Riuscito a dare l’allarme è stato soccorso dagli stessi vigili del fuoco e dal personale del soccorso alpino e dal personale del 118 che erano presenti anche durante i soccorsi all’anziano.

Una volta medicato sul posto,il ciclista è stato portato all’ambulanza che attendeva in via dei Bifolchi, per poi essere trasportato all’ospedale di Prato.