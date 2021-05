Controlli straordinari nel centro di Pisa, e sul litorale: 3 sanzioni

Nel pomeriggio di ieri, nel centro di Pisa, con particolare riferimento a piazza delle Vettovaglie e zone limitrofe e alla zona della Stazione, nonché sul litorale, sono stati svolti straordinari servizi di controllo del territorio predisposti per vigilare sull’osservanza delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché per realizzare una mirata attività di prevenzione dei fenomeni di microcriminalità e spaccio. Nel corso del predetto servizio sono state complessivamente identificate 54 persone, controllati 17 esercizi commerciali e 26 veicoli, elevate 3 sanzioni al Codice della Strada.