Giornata mondiale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, la Cri di Empoli festeggia online e webinar sul '112'

Oggi 8 maggio per la nostra associazione è una data importantissima. Si festeggia infatti la Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa! Non possiamo festeggiare con tutta la popolazione come avremmo voluto per via di questa maledetta pandemia, ma stiamo comunque facendo qualcosa per celebrare la giornata con tutti voi! Abbiamo spostato i festeggiamenti sui nostri social, ma abbiamo anche una sorpresa per voi!

Da oggi infatti abbiamo attivato un nuovo numero di cellulare, il 335 123745 per fare in modo che possiate contattarci con le messagistiche istantanee whats app e telegram per qualsiasi cosa: richieste di servizi, segnalazioni di senza fissa dimora, ma anche per domande che ci volete fare ed a cui risponderemo sempre con piacere.

Ma non è finita qui: nella nostra festa vogliamo farvi un regalo per il quale però abbiamo bisogno del vostro aiuto.

Da poco tempo è attivo il Numero Unico Emergenza in cui convergono tutti i numeri che fino ad ora chiamavamo in caso di necessità: 112, 113, 115 e 118 convergono infatti nel NUE 1 1 2.

Il nostro impegno, insieme a quello della centrale 112, è quello che tutta la popolazione sia a conoscenza di questo cambio, ma anche che tutta la popolazione sappia come funziona questo nuovo servizio!

Per questo abbiamo bisogno di voi! Abbiamo bisogno che ci scriviate tutti i vostri dubbi, le vostre perplessità, quello che volete sapere, in modo che noi possiamo organizzare un webinar in diretta sui nostri canali social, dove insieme alla centrale 112 possiamo rispondere a tutto!

Il nostro regalo sta infatti nell’organizzare questa chiamata, ma senza di voi non sarà possibile. Potete mandarci tutte le domande che volete al sia per messaggistica istantanea 335 423745 (whats app e telegram), sia scrivendo alle nostre pagine social facebook https://www.facebook.com/cri.empoli ed instagram https://www.instagram.com/crocerossaempoli/ , oppure scrivendo per mail al responsabile del progetto per il nostro Comitato daniele.infurna@toscana.cri.it .