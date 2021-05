Importuna la giovane commessa di un bar, denunciato 30enne

Alle ore 08 di ieri la polizia è intervenuta in un bar in zona s. Martino, dove la giovane commessa ha lamentato di essere stata importunata da un uomo poi rintracciato poco distante dai poliziotti mentre si allontanava. Si tratta di un 30enne senegalese, in regola con la normativa sul soggiorno in Italia. La richiedente ha riferito agli operatori che l’uomo, quasi tutte le mattine, si presenta al bar non per consumare ma per importunarla, senza comunque essere mai aggressivo. La giovane è stata informata dei suoi diritti, nello specifico di poter sporgere denuncia per le patite molestie; lo straniero è stato accompagnato in Questura per la compiuta identificazione, al termine della quale è stato congedato con l’ invito ad astenersi dal reiterare le molestie non gradite dalla vittima.