È stato aggredito ieri mattina in via del Ghirlandaio a Firenze da tre giovani: questi lo hanno prima circondato, poi immobilizzato portandogli via una catenina d'oro che aveva al collo. La vittima è un 16enne che stava andando a scuola. I malviventi, descritti come tre ragazzi, poi lo avrebbero anche minacciato con un coltello nel tentativo di farsi consegnare cellulare e portafoglio. Indaga la polizia.