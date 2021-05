Tenta di rubare un pantalone da 20 euro, 31enne denunciato

Alle ore 19.55 la Centrale Operativa della Questura ha inviato una volante in Corso Italia presso il negozio “H&M” dove personale della vigilanza aveva fermato un ragazzo con merce non pagata. L’uomo veniva identificato per un 31enne della Tunisia, in regola con le norme sul soggiorno; il medesimo aveva asportato un pantalone del valore di 20 euro. La merce veniva restituita alla direzione del negozio, mentre il 31enne accompagnato in Questura e denunciato per il reato di tentato furto aggravato.