Ha tirato calci e poi ha graffiato su entrambe le fiancate e sul cofano una vettura, usando probabilmente un mazzo di chiavi. Per questo un 20enne, ubriaco, è stato denunciato dalla polizia a Firenze. L'episodio è avvenuto ieri in zona Novoli, in via Enrico Finzi. Il giovane, un etiope, dovrà rispondere del reato di danneggiamento.