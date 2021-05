Questa mattina una donna di circa 40 anni è deceduta nelle acque davanti al Castello del Boccale a Livorno. Avrebbe accusato un malore durante un'immersione nei pressi della scogliera.

Allertati dai compagni di immersione, intorno alle 10.30 sono giunti sul posto i vigili del fuoco e una motovedetta della guardia costiera, con a bordo i volontari del 118 e un medico. Inutili purtroppo i tentativi di rianimarla, per la sub non c'è stato niente da fare.