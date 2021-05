Biancorosso Sesa, quarta vittoria consecutiva per i giovani del basket empolese

Seconda vittoria nella Coppa Toscana e quarta consecutiva per un Biancorosso Sesa giovane e frizzante. Stavolta a cadere davanti ai ragazzi di coach Valentino è la Laureziana che perde 68-60 dopo una gara divertente e lottata. Un successo che pone i giovani empolesi al primo posto provvisorio, una posizione che non ha rilevanza ai fini del resto della stagione ma che conferma come questa squadra stia rispettando appieno i programmi fissati dalla società.

Gara divertente, dicevamo, affrontata senza particolari patemi da entrambe le parti che giocano così senza assilli. I biancorossi restano sempre avanti anche con margini in doppia cifra ma subiscono la rimonta dei fiorentini che, nella terza frazione, trovano il loro unico vantaggio su 45-46. Al 30' siamo 49-48 e nel finale coach Valentino punta su un quintetto giovanissimo che lo ripaga arrivando alla vittoria. Sabato sera ancora una gara interna, stavolta con Liburnia.

68-60

BIANCOROSSO SESA

Baccetti 2, Menichetti 5, Balducci 7, Maltomini ne, Ghizzani 8, Berti 3, Cerchiaro 4, Pinzani 5, Landi, Mazzoni 8, Bellucci 11, Giannone 14. All. Valentino (ass. Mazzoni/Vercesi)

LAURENZIANA FIRENZE

Mendico 6, Ciacci 6, Carcasci 4, Scolari 11, Bigi 7, Agnoloni 12, Pini ne, Bitossi 2, Marinai, Bacci 12. All. Calamai

Parziali: 26-19, 16-19, 7-10, 21-12

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa