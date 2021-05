Ciclista cade in un dirupo nell'Aretino, interviene Pegaso

Incidente per un ciclista questa mattina che è caduto in un dirupo, finendo poi in un corso d'acqua, lungo un sentiero CAI. È successo in località Gorgiti, nel comune di Loro Ciuffenna.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Arezzo, distaccamento di Montevarchi. Il personale ha collaborato con i sanitari del 118 per la spinalizzazione e il trasporto del ferito fino al punto dove è stato recuperato dall'elisoccorso Pegaso. Sul posto anche l'elicottero Drago del nucleo dei vigili del fuoco di Arezzo.