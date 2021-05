Coppia bloccata in India rientrata in Italia, entrambi i coniugi positivi al Covid

Oggi si può finalmente parlare dall'Italia in merito alla coppia di Campi Bisenzio che è rimasta bloccata una settimana in India, dove si trovavano per un'adozione, in piena emergenza Covid (Qui per leggere le tappe della storia).

Entrambi i coniugi sono ricoverati all'ospedale Careggi di Firenze. La moglie Simonetta era risultata positiva al tampone in aeroporto prima di quello che dovrebbe essere stato il ritorno in Italia, dopo l'adozione della bambina. Complicate le condizioni della donna, che aveva iniziato ad accusare peggioramenti, il volo che li ha riaccompagnati in Italia si è svolto con grande organizzazione, fino a farli atterrare ieri sera su suolo italiano per poi dirigerli a Firenze. Anche il marito Enzo è risultato positivo al coronavirus.

Il ritorno è stato "il momento più bello della nostra vita" dice Simonetta da Careggi, dove si trova ricoverata nel reparto di malattie infettive mentre il marito è in terapia subintensiva, come spiega ancora la donna. "Siamo felici perché la bimba è al Meyer, dove farà la sua quarantena e sta bene".

Dal letto di ospedale, la donna continua dicendo che sia lei che il marito hanno avuto dei blocchi respiratori. Ma anche se la situazione "rimane abbastanza grave e impegnativa i medici ci hanno detto che siamo arrivati in tempo a casa per cui adesso c'è solo da lottare". Ringraziamenti da parte della coppia per questo ritorno, "i nostri ospedali italiani sono per noi veramente una carezza e siamo sotto le cure più attente".