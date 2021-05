Fine settimana estivo in Toscana, primi turisti in Versilia e primo salvataggio della stagione

C'è voglia di mare e di passeggiate all'aria aperta, complice il tempo quasi estivo che ha regalato alla Toscana un fine settimana sempre soleggiato. In Versilia, anche se ancora tutti non hanno debuttato per la stagione, sono oltre un centinaio gli stabilimenti balneari pronti ad ospitare i primi turisti che già da questo week end si sono presentati.

Tra i visitatori, anche i turisti del nord Italia, accorsi per una giornata di relax in spiaggia o per il primo bagno.

Oggi a Viareggio si è verificato anche il primo salvataggio dell'anno: il bagnino di uno stabilimento balneare si è tuffato per portare in salvo un bambino che si trovava in difficoltà in mare. Nessuna conseguenza il piccolo, ma solo un po' di spavento.

Non solo per gli stabilimenti balneari ma anche per tutti gli esercenti, locali e ristoranti, c'è la speranza che questa estate possa portare dal punto di vista economico un po' di sollievo e nonostante la campagna di vaccinazione tutti sono consapevoli che il virus, causa di molti sacrifici, non vada ancora sottovalutato.