Giornata mondiale della Croce Rossa, Greve in Chianti in festa

Croce Rossa in festa nel comune di Greve in Chianti dove da anni i comitati di Strada e Greve cooperano per garantire una continuità di assistenza sanitaria alla popolazione chiantigiana. Bandiere e monumenti illuminati per celebrare la Giornata mondiale della Croce Rossa. Il sindaco Paolo Sottani ha ricevuto una delegazione di entrambi i comitati per rievocare l’anniversario e “ringraziare i tantissimi volontari che ogni giorno si mobilitano, anche mettendo a rischio la propria vita, per tutelare la comunità”. Una bandiera è stata esposta sulla facciata del Palazzo comunale di Greve in Chianti e altre sventolano a Strada in Chianti intorno al monumento del Seminatore, area che è stata illuminata di rosso. “Il supporto dei volontari della Croce Rossa di Greve e Strada e delle altre associazioni locali – commenta il sindaco Paolo Sottani - è stato ed è fondamentale nella gestione dell’emergenza sanitaria, giovani e adulti che hanno messo a disposizione il loro tempo per tendere una mano e sostenere concretamente le fasce deboli della popolazione sono il volto migliore di quel volontariato, ampiamente rappresentato nel nostro territorio, che stimola azioni di cittadinanza attiva, responsabilità civica e welfare di comunità”.

Tante le attività svolte dalle sezioni di Greve e Strada che hanno moltiplicato la loro attività soprattutto nel contesto della pandemia per far fronte alle necessità sorte sul territorio a causa dell’emergenza sanitaria in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale. Il comitato di Greve effettua tamponi drive through, ha somministrato test rapidi antigenici nelle scuole, anche per i privati e le aziende, si è attivato per la raccolta e la consegna di mascherine, spese e farmaci a domicilio e nelle raccolte alimentari mirate. Numerose e diversificate anche le attività del comitato di Strada in Chianti che si è speso a favore della collettività con la somministrazione di tamponi drive through, rapidi antigenici nelle scuole e per privati. Uno degli interventi che ha dato una risposta importante alla popolazione è il servizio in corso di tamponi molecolari a domicilio per le Rsa e i cittadini fragili e in difficili condizioni sanitarie legate al Covid. Anche per la sezione di Strada non sono mancate le raccolte alimentari mirate, la consegna di mascherine, spese e farmaci a domicilio e l’assistenza sanitaria infermieristica per prestazioni sanitarie a domicilio a persone risultate positive al Covid.

