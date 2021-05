Incendio in abitazione a Prato, occupanti riescono ad uscire: appartamento inagibile

Questa notte un incendio ha interessato un'abitazione a Coiano, nel comune di Prato. Intervenute sul posto, in via Bologna, due squadre dei vigili del fuoco di Prato che hanno messo sotto controllo le fiamme. Da una prima verifica l'incendio, che ha coinvolto il terratetto, sembrerebbe essere scaturito dalla cucina.

I due occupanti, appena si sono resi conto della situazione, sono usciti da soli dall'abitazione. Entrambi sono comunque stati accompagnati in via precauzionale all'ospedale di Prato, dal personale sanitario intervenuto. Le operazioni per la messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco si sono protratte per alcune ore. Sul posto anche i carabinieri di Prato.

La casa al momento è stata resa inagibile a causa dei danni prodotti dal calore e dal fumo, ma non sono presenti criticità statiche.