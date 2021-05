Non si ferma all'alt e fugge a forte velocità: stessa scena la sera dopo, bloccato 25enne senza patente

Stava guidando un'auto sportiva di grossa cilindrata quando, all'alt della polizia municipale di Lido di Camaiore, non si è fermato e ha iniziato una fuga spericolata a gran velocità, saltando stop e semafori rossi, fino a far perdere le proprie tracce. Ma, il giorno dopo, si è fermata la corsa per l'automobilista.

La sera successiva alla prima fuga si è ripetuta la stessa scena e stavolta, dopo un nuovo rocambolesco inseguimento, la persona alla guida dell'auto è stata fermata. Si tratta di un 25enne di Camaiore che non ha mai conseguito la patente di guida. Per lui sono scattate multe per 5mila euro, il fermo di tre mesi del veicolo e la segnalazione alla prefettura per non essersi fermato all'alt degli agenti.