Parcheggi a Pescia, nuove aree a pagamento e sosta di cortesia

Come era stato comunicato qualche giorno fa, arriva la conferma che lunedì 10 Maggio entrerà in funzione il nuovo sistema delle soste e delle tariffe a Pescia.

Nel corso della giornata sarà posizionata la nuova cartellonistica e programmati i parcometri con il nuovo sistema tariffario:

- sosta cortesia di 15 minuti in aree già a pagamento e 20 minuti nelle nuove aree a pagamento;

-per la prima ora € 0,50, per la seconda ora e frazione € 1,50 e dalla terza ora e frazione € 2,00.

L’effettiva partenza del pagamento della sosta, al fine di poter partire contemporaneamente in tutto il territorio, non potrà che entrare in funzione al termine del completamento della collocazione della cartellonistica che avverrà entro la serata di lunedì 10 Maggio, quindi il pagamento di fatto diventerà obbligo a partire da martedì 11 Maggio 2021.

Da martedì 11 Maggio e per tutta la settimana la presenza Polizia Municipale nei pressi delle aree di sosta a pagamento avrà prima di tutto la funzione di fornire informazione e indicazioni rispetto alle nuove modalità dell’organizzazione del nuovo sistema di sosta e del relativo meccanismo di riscossione, piuttosto che quella sanzionatoria.

E’ stato predisposto inoltre del materiale informativo che sarà messo a disposizione del cittadino che potrà prenderne visione presso l’ufficio Urp in Piazza Mazzini, sul sito istituzionale e distribuito presso gli esercizi pubblici della città.

Fonte: Comune di Pescia