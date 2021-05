Ruba in un'auto a Firenze e fornisce false generalità, arrestato pregiudicato

Ieri sera a Firenze, un uomo di 42 anni è stato arrestato per furto aggravato su autovettura e false attestazioni sulla propria identità personale. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un testimone che aveva assistito ai fatti, arrestando in flagranza il 42enne.

I militari sono riusciti a bloccare l'uomo che poco prima aveva rotto il finestrino anteriore destro di una Fiat 500 parcheggiata in via Cittadella, e aveva rubato vario materiale di telefonia oltre ad una esigua somma di denaro presente all'interno dell'abitacolo. Durante l'arresto il soggetto, pregiudicato tunisino, avrebbe anche fornito delle generalità che in seguito ad accertamenti, sono risultate false.

Domani mattina sarà sottoposto a giudizio con rito direttissimo.