Bandiera Blu 2021, in Toscana premiati 17 comuni rivieraschi

In base a precisi criteri che puntano sulla sostenibilità, per il 2021 sono 201 i Comuni ad aver conquistato la Bandiera Blu in Italia e 81 le strutture portuali turistiche, conferite dalla FEE (Foundation for Environmental Education).

Di fronte alle onde della Toscana sono ben 17 le bandiere sventolanti, suddivise nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto. Nel dettaglio, i comuni Bandiera Blu 2021 toscani sono: Carrara, Massa, Forte dei Marmi, Camaiore, Viareggio, Pisa, Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino, Marciana Marina, Follonica, Castiglione della Pescaia e Grosseto.

Assonat: "Importante risultato che testimonia impegno per un turismo eco-sostenibile"

"Il riconoscimento assegnato a 81 strutture portuali turistiche - dichiara Luciano Serra Presidente Assonat – è un importante risultato che rappresenta un segno di consolidamento e continuità dei marina premiati per qualità, sostenibilità e servizi rispetto ai 75 dello scorso anno". "Questo testimonia l'attenzione e la determinazione nella direzione già avviata e sempre più presente nella portualità turistica con le strategie di gestione del territorio e inoltre l'impegno, la volontà e la filosofia nel promuovere progetti per un turismo eco-sostenibile, al fine di perseguire e sviluppare la ricerca continua nel miglioramento della qualità nei servizi erogati nel pieno rispetto dell'ambiente e nella piena convinzione che sia una delle caratteristiche vincenti per valorizzare e per mantenere la portualità turistica italiana ai vertici europei. Questo - conclude Serra - è un momento fondamentale per contribuire alla ripresa della risorsa Turismo anche con la voce nautica, che nell'ambito del turismo del mare e delle acque interne con i marina rappresenta per il diportismo un'avventura esperienziale unica nella scoperta e conoscenza dei luoghi e paesaggi caratterizzati da storia, arte, cultura, artigianato, prodotti tipici".