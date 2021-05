In biblioteca si impara la Mindfulness

La Biblioteca San Giorgio di Pistoia propone un seminario di introduzione alla “Mindfulness”, articolato in due incontri: giovedì 13 e 20 maggio, alle 17 sulla piattaforma Webex. Gli appuntamenti sono curati da Olivia Cialdi, psicologa e psicoterapeuta, presidente dell’Associazione Psicologi Psicoterapeuti Toscana.

Con il termine Mindfulness si intende il "prestare attenzione" in un modo molto particolare, ovvero con intenzione, al momento presente. La si può descrivere come un modo per coltivare una più piena presenza all’esperienza del momento, al qui e ora. La Mindfulness come disciplina consiste dunque nel proporre un livello base di pratica di meditazione che sia adeguato e adatto a contesti quotidiani, all’esperienza di vita normale che sperimentiamo tutti i giorni. In sintesi un approccio che può aiutare a impostare una diversa relazione col disagio e le tensioni. La Mindfulness è una modalità consapevole di visione del qui e ora, che permette di affrontare la vita in maniera soggettiva, come liberi agenti di scelta.

Nell’incontro del 13 maggio verrà introdotto il tema della mindfulness, il suo significato, i principi di base e i pilastri su cui si basa, facendo un continuo parallelo tra quotidianità vissuta di corsa e con poca attenzione e il significato di qui e ora.

Nell’incontro del 20 maggio, insieme ad Andrea Santiccioli, operatore olistico, verrà fatto qualche confronto pratico e interattivo sempre usando la mindfulness.

La partecipazione è gratuita e limitata a un massimo di 25 partecipanti. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando il proprio nome, cognome e numero tessera della biblioteca. Chi non è ancora iscritto alla biblioteca, potrà comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare l’iscrizione prima dell’inizio dell’incontro stesso. L'iscrizione è consentita entro le ore 12 del giorno precedente l'incontro. Al momento dell'iscrizione saranno indicati tutti i dettagli tecnici e il link per accedere al corso on-line.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa