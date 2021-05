Consiglio comunale Certaldo, si parla del Parco di Canonica

Consiglio comunale ordinario del 13 maggio 2021 alle ore 19 in prima convocazione e alle ore 19,30 in seconda in video-conferenza, con la sospensione alle ore 1 del giorno 14 maggio 2021, nell’eventualità in cui non venga completato, e con la prosecuzione alle ore 19,30 del giorno 17 maggio 2021. La seduta potrà essere seguita in diretta su www.youtube.com/user/ComunediCertaldo.

Ordine del giorno

1.VERBALI SEDUTE DEL 17.02.2021, 27.02.2021, 15.03.2021 - Lettura e approvazione

(Ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Regolamento per il funzionamento del C.C. si comunica che i suddetti verbali sono a disposizione per la visione presso la Segreteria)

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

2. RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 - Approvazione

3. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023 – Variazione

4. BILANCIO PREVENTIVO 2021-2023 – Variazioni

5. OPERE PUBBLICHE – Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare – Partecipazione alla proposta denominata “Home in midsize cities” – Approvazione e convalida convenzione con la Città Metropolitana di Firenze

6. PARCO COLLINARE DI CANONICA – Ampliamento e miglioramento delle superfici a bosco – Approvazione schema di convenzione con il Fondo Forestale Italiano Onlus

7. ISTRUZIONE PUBBLICA – Servizio trasporto scolastico – Nuovo regolamento per la gestione – Approvazione

8. CONSIGLIO COMUNALE – Atto di indirizzo su concessione ad imprese danneggiate dall’emergenza sanitaria da Covid-19 di contributi comunali – Esame proposta di deliberazione presentata dai consiglieri Baldini e Palazzo della lista Lega – Salvini Certaldo

ORDINI DEL GIORNO - MOZIONI

9. CONSIGLIO COMUNALE – Il fatto non sussiste. Giustizia terapeutica per Walter De Benedetto (#MeglioLegale) – Esame o.d.g. presentato dal consigliere Lombardo della lista PD

10. CONSIGLIO COMUNALE – Co-intitolazione di alcune vie strade luoghi pubblici del territorio comunale traendo spunto dal “De mulieribus claris” del Boccaccio – Esame mozione presentata dai consiglieri Palazzo e Baldini della lista Lega – Salvini Certaldo

11. CONSIGLIO COMUNALE – Misure in sostegno delle associazioni di volontariato impegnate contro il Covid-19 – Esame mozione presentata dai consiglieri Palazzo e Baldini della lista Lega – Salvini Certaldo

12. CONSIGLIO COMUNALE – Decurtazione dell’indennità del Sindaco della Giunta e del Presidente del Consiglio – Esame mozione presentata dai consiglieri Palazzo e Baldini della lista Lega – Salvini Certaldo

13. CONSIGLIO COMUNALE – Iniziative a sostegno della donna e della maternità – Esame mozione presentata dal consigliere Giannoni della lista Lega – Salvini Certaldo

14. CONSIGLIO COMUNALE – Sgravi fiscali per le attività che non occupano suolo pubblico – Esame mozione presentata dai consiglieri Baldini e Palazzo della lista Lega – Salvini Certaldo

15. CONSIGLIO COMUNALE – Videosorveglianza presso lavatoi di Certaldo Alto e camminamento dietro le mura – Esame mozione presentata dai consiglieri Palazzo e Baldini della lista Lega – Salvini Certaldo

16. CONSIGLIO COMUNALE – Il ciclo non è un lusso – Esame mozione presentata dal consigliere Langneble della lista PD

17. CONSIGLIO COMUNALE – Acquisto di eco-compattatori tramite fondi regionali per investimenti in economia circolare – Esame mozione presentata dai consiglieri Palazzo e Baldini della lista Lega – Salvini Certaldo

INTERROGAZIONI

18. CONSIGLIO COMUNALE – Esclusione dalla graduatoria statale relativamente al contributo per la messa in sicurezza della sede comunale – Esame interrogazione presentata dai consiglieri Baldini e Palazzo della lista Lega – Salvini Certaldo

19. CONSIGLIO COMUNALE – Uso improprio dell’ufficio stampa – Esame interrogazione presentata dal capogruppo Baldini della lista Lega – Salvini Certaldo

20. CONSIGLIO COMUNALE – Piano triennale di promozione turistico-culturale – Esame interrogazione presentata dai consiglieri Baldini e Palazzo della lista Lega – Salvini Certaldo

COMUNICAZIONI

21. COMUNICAZIONI DEL SINDACO

22. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa