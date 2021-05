Covid e assistenza a San Miniato, Lega soddisfatta

Da tempo la Lega di San Miniato ha evidenziato la necessità che il Comune si faccia parte attiva per supportare, tramite una specifica struttura organizzativa, i cittadini nelle non facili attività di prenotazione dei vaccini e dei tamponi e altre incombenze amministrative sanitarie che richiedono l’impiego di piattaforme informatiche, in ciò seguendo l’esempio di altri comuni della provincia di Pisa.

Questa esigenza è emersa prepotentemente nella attuale fase pandemica nella quale il comprensorio del cuoio è stato interessato oltreché dalle procedure per la vaccinazione da un forte tasso di infettività che ha costretto un gran numero di cittadini a isolarsi nelle proprie abitazioni e a dialogare con le strutture sanitarie tramite internet.

I disagi manifestati da molti cittadini ci hanno spinto in più occasioni a sollecitare un adeguato intervento del Comune. Rileviamo con soddisfazione che i nostri appelli sono stati riconosciuti e recepiti dal Consiglio Comunale il quale nella sua ultima riunione ha approvato all’unanimità una mozione, a firma di tutti i gruppi politici, che impegna l’Amministrazione comunale a dare assistenza ai cittadini che dovessero trovarsi in difficoltà nello svolgimento delle attività connesse al Covid. Impegno che si è concretizzato nel seguente testo :

“ Creare un numero (telefonico) utile, adeguatamente supportato sia in termini di risorse economiche che umane e ampiamente pubblicizzato, da mettere a disposizione del pubblico, in cui soggetti appartenenti al volontariato con la collaborazione del Comune, Asl e Regione Toscana offrono un servizio di prossimità, cioè prenotazione vaccini, tamponi, attivazione tessera sanitaria e molte altre incombenze amministrative che utilizzano piattaforme internet ”

Esprimiamo soddisfazione per il risultato ottenuto e ringraziamo tutti i gruppi consiliari per aver compreso la necessità di predisporre un percorso organizzativo volto a fornire un concreto aiuto ai cittadini in questo momento di particolare difficoltà.

Lega San Miniato