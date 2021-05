I lavori per il parco urbano vanno avanti a Montemurlo: trasloca il mercato di Campagna Amica

A Montemurlo vanno avanti i lavori per la realizzazione del grande parco urbano nell'area di 24 mila metri quadrati dell'ex campo sportivo di via Rosselli. Nei prossimi giorni sarà realizzato il completamento della grande scalinata che collegherà la via Carducci con la via Montalese. Il cantiere quindi dovrà occupare una parte dell'area prospiciente al monumento ai caduti in piazza Donatori del Sangue.

Pertanto, il Comune di Montemurlo ha ritenuto necessario spostare in una nuova sede temporanea il mercatino di Campagna Amica, che si svolge ogni giovedì mattina nell'area pedonale di piazza Donatori del sangue. Da giovedì 13 maggio, e fino al termine dei lavori, le bancarelle dei produttori locali saranno quindi posizionate in piazza della Libertà sul lato di via Matteotti.

"Non cambia nulla per il mercatino di Campagna Amica, che di fatto si sposta solo di poche decine di metri. - spiega l'assessore al Suap, Alberto Vignoli – Le bancarelle saranno posizionate sulla piazza Libertà sul lato di via Matteotti e quindi saranno facilmente raggiungibili. Non appena saranno conclusi i lavori di completamento della scalinata, il mercatino ritroverà la sua abituale collocazione".

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa