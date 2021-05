Internet veloce, in arrivo a Cascina la banda ultralarga di Fastweb

Attive anche a Cascina le prime connessioni a banda ultralarga di Fastweb. È la rete basata sulla tecnologia FWA, Fixed Wireless Access, che consente di raggiungere la velocità di 1 Gigabit al secondo. Al momento è attiva nella zona di San Frediano.

“Il nostro Comune è tra i primi in Toscana a essere interessato da questa tecnologia – spiega il sindaco, Michelangelo Betti -. In Regione la connessione FWA di Fastweb è disponibile al momento anche in alcune zone di Pistoia, Campiglia Marittima, Signa, Seravezza e Carmignano. Un’opportunità in più per famiglie e imprese”.

La tecnologia FWA unisce la potenza della fibra ottica con la flessibilità delle frequenze mobili per raggiungere utenti residenti in aree della Regione che finora non avevano possibilità di navigare con velocità adeguate alle nuove esigenze, imposte anche dal Covid. E nei prossimi 3 anni il numero di Comuni toscani raggiunti in totale sarà 130. Poco meno della metà di quelli presenti in Regione. “La tecnologia FWA consente di ridurre drasticamente il digital divide – dichiara Elena Marchetto, head of Institutional Relations di Fastweb -. Portare connettività a banda ultralarga nelle zone finora escluse dalle connessioni ultraveloci contribuirà a dare impulso allo sviluppo dei territori, dando accesso al mondo digitale e generando nuove opportunità di crescita”.

A seguito della prima attivazione del segnale FWA a San Frediano, si è anche avviato un confronto tra l’amministrazione cascinese e Fastweb, per capire se vi è la possibilità di garantire l’estensione del servizio ad altre aree del territorio comunale, in particolare a quelle zone in cui c’è più difficoltà di copertura del segnale per la rete Internet.

