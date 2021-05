Nido Il Bruco, aperte iscrizioni a Castelfranco

Sono aperte le iscrizioni per l’asilo nido comunale “Il Bruco” di Castelfranco di Sotto per inserimenti dal mese di settembre 2021. Sarà possibile inviare la domanda d’iscrizione entro il 6 giugno 2021.

Possono essere iscritti i bambini e le bambine nati dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2021.

Sono previste delle agevolazioni tariffarie sulla base dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e del numero di figli iscritti al servizio. Per ricevere l’agevolazione, sarà necessario rilasciare l’autorizzazione all’amministrazione Comunale (al momento dell’iscrizione/rinnovo) ad acquisire la certificazione ISEE direttamente da INPS.

Per conoscere la struttura è possibile:

- prenotare una visita del servizio in presenza per la mattina di sabato 15 maggio.

- approfondire il progetto educativo attraverso un incontro online con le educatrici sulla piattaforma Google Meet: giovedì 6 maggio ore 18.00 – 19.30.

Sia per partecipare alle visite del servizio sia all’incontro online è obbligatoria la prenotazione che potrà essere effettuata scrivendo all’indirizzo email ufficio.scuola@comune.castelfranco.pi.it oppure telefonando al 0571-487233-0571-487234

Per coloro che non hanno l’opportunità di vedere la struttura in presenza, è stato pubblicato un video sul canale Youtube del Comune e sulla pagina Facebook.

(https://www.youtube.com/watch?v=fzTin4Nryno&t=36s)

Modalità di presentazione delle iscrizioni

Le iscrizioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite apposita piattaforma web, al seguente link https://castelfrancodisotto.simeal.it/sicare/benvenuto.php (compatibile sia per pc che smartphone). Per registrarsi alla piattaforma è necessario possedere Spid, CNS, TS-CNS o CIE

L’invio della domanda dovrà avvenire entro e non oltre le ore 24:00 del 6 giugno 2021.

Per le iscrizioni a.e. 2021/22 per i nidi privati accreditati L'isola che c'è di Galleno e Sant'Anna di Orentano, verrà adottato apposito bando indicativamente nel mese di giugno 2021.

Per informazioni contattare l’ufficio Servizi Educativi e Scolastici

Tel. 0571-487233 o 0571-87234 email:ufficio.scuola@comune.castelfranco.pi.it

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa