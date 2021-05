Nuovo impianto Hydrochem a Volterra

"Telefonata tra il Sindaco di Volterra Giacomo Santi e la Sindaca di Pieve Vergonte (VB) Maria Grazia Medali dopo l'avvio del nuovo impianto Hydrochem della società Esseco proprietaria anche dello stabilimento Altair Chimica di Saline di Volterra.

I destini dei due territori sono ora legati dalla presenza dell'attività di uno dei gruppi chimici leader in Italia. Nel 2019 Esseco ha infatti deciso di rilevare e convertire con la tecnologia a membrana, già attiva da anni a Saline, lo stabilimento della Val d'Ossola. Il piano industriale ricongiunge la storia dei due siti accomunati nel passato meno recente dalla proprietà Eni per puntare al futuro della chimica all'insegna della ricerca industriale e dello sviluppo sul mercato italiano e internazionale.

Il Gruppo Esseco è arrivato a Saline di Volterra nel 2011, con la guida dello stabilimento affidata già allora all' AD Roberto Vagheggi, che ora sarà il direttore della divisione industriale di cui entrambi i siti fanno parte. L'attività si è in questi dieci anni caratterizzata con l’impegno sociale e ambientale raggiungendo invidiabili risultati. Un cambiamento nel segno della sostenibilità e dell'innovazione, con effetti a cascata su un intero settore dell'economia.

L'investimento in ricerca e lo sviluppo delle nuove tecnologie, sono il modo migliore per creare posti di lavoro duraturi e vincere sui mercati. I Sindaci si sono lasciati con l'impegno di incontrarsi, quando sarà possibile per condividere sinergie dei rispettivi territori."

Fonte: Ufficio Stampa