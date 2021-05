Positivo al Covid, va in albergo a Pisa con un amico: denunciato

È arrivato a Pisa dalla Liguria e ha alloggiato in un hotel assieme a un amico. Era, però, positivo al Covid-19 e quindi è entrata in azione la polizia che lo ha denunciato.

Un 24enne ligure doveva essere in quarantena nella sua regione. Era positivo ma a bassa carica e avrebbe dovuto fare in queste ore un nuovo tampone. intanto, però, aveva deciso di regalarsi un fine settimana sotto la Torre Pendente assieme a un amico.

Dopo aver posto in essere tutti i protocolli di sicurezza previsti, i poliziotti hanno provveduto a far accompagnare i due in Liguria, presso le rispettive abitazioni, con un’ambulanza attrezzata messa a disposizione dalla Croce Rossa, imponendo a entrambi di sottoporsi alle procedure anti-Covid presso la ASL di riferimento, anzitutto la quarantena obbligatoria per entrambi.

Il 24enne è stato denunciato per inosservanza della quarantena. Se l'amico risulterà positivo, allora scatterà anche il più grave reato di diffusione colposa di malattia epidemica.