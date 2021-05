Statua della Vittoria illuminata di rosso e blu per l'UE e la Croce Rossa

Due colori, il rosso e il blu, hanno illuminato nel fine settimana la Statua della Vittoria in piazza a Empoli per onorare due importanti date: sabato 8 e domenica 9 maggio 2021.

Sabato il colore della Vittoria Alata era il rosso per celebrare la “Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa’ a conclusione della settimana dedicata in cui è stata consegnata anche la bandiera storica della grande associazione all’amministrazione comunale per farla sventolare sul Municipio.

Ieri, domenica, il colore blu ha commemorato la “Giornata della nascita dell’Unione Europea”. Il giorno europeo o festa dell'Europa si celebra il 9 maggio di ogni anno.

Questa data ricorda il giorno del 1950 in cui vi fu la presentazione da parte di Robert Schuman del piano di cooperazione economica, ideato da Jean Monnet ed esposto nella Dichiarazione Schuman, che segna l'inizio del processo d'integrazione europea con l'obiettivo di una futura unione federale. La Regione Toscana ha pensato di ricordare questa importante data illuminando, in collaborazione con l’amministrazione comunale, con i colori della bandiera europea un monumento della città.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa