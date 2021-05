L'ultimo saluto a Luana D'Orazio, Giani ai funerali: "Impegno delle istituzioni perché non accada più"

Oggi, lunedì 10 maggio 2021, si sono tenuti i funerali di Luana D'Orazio, la 22enne deceduta in un'azienda tessile nel comune di Montemurlo lo scorso 3 maggio. Nella chiesa di Cristo Risorto di Spedalino Asnelli, ad Agliana, il vescovo di Pistoia Fausto Tardelli ha spronato i fedeli a far sì che ciò non accada più (L'omelia per Luana: "Lasciamoci inquietare dagli sguardi, tutti quanti portiamo il peso di queste morti ingiuste"). Presenti alla cerimonia, oltre ai familiari e agli amici di Luana, anche la titolare della fabbrica, indagata.

Ha preso parte ai funerali anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che, uscendo dalla chiesa, ha detto: "Luana nella vita avrebbe maturato talento artistico ma aveva invece scelto di lavorare per dedicarsi al figlio, che lei portava avanti da sola con l'aiuto dei genitori". Il presidente ha definito la famiglia della giovane come "straordinaria, espressiva di valori con una umanità e una compostezza senza fine, nell'accompagnare all'ultimo saluto la propria figlia".

Una cerimonia, ha continuato il presidente Giani con commozione, dove si è potuta vedere "quella Toscana fatta di semplicità e di autenticità, di grandi valori che non possono essere lasciati soli". Impegni concreti saranno quelli delle istituzioni nei confronti della famiglia e delle vittime sul lavoro, ha proseguito il presidente della Regione: "Ci siamo dati appuntamento con i genitori, pensando a Luana ma anche alle tante centinaia di persone come lei, con i loro sogni, le loro aspettative, si vedono finire la vita per un incidente che non può esistere, non può esserci e che deve impegnare le istituzioni a considerare che questo non accada più".