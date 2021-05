Vaccini ai sessantenni, oggi si conclude la decade per i toscani

Dalle ore 17.00 di oggi, lunedì 10 maggio, si aprono le agende in Toscana per i vaccini anti-covid per i nati nel 1959 e nel 1960. I 61-62enni potranno prenotare nei centri vaccinali prescelti sul portale online regionale.

Un'ora e mezzo dopo sarà possibile, alle ore 18,30, prenotarsi anche per coloro che sono nati nell’anno 1961. Con questa apertura si completerà la vaccinazione dei sessantenni.

Così è stato deciso dalla Regione Toscana, correndo verso il debutto della classe dei cinquantenni da vaccinare, che potrebbe avvenire nell'arco di questa settimana.

Vaccini ai sessantenni, c'è chi ha già aperto

Questa mattina il commissario per l'emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, ha disposto il via libera per le prenotazioni anche per i cinquantenni in Italia. La Toscana conta di chiudere in fretta le prenotazioni dei vaccini ai sessantenni.

Altre Regioni erano già partite nei giorni scorsi se non addirittura nelle settimane scorse. Ad esempio il Piemonte, che ha avviato il 4 maggio la raccolta delle adesioni tra i 55-59 anni, partendo domani con i 50-54enni. Oltre a loro anche Campania, Trentino, Lazio e Sicilia. I cinquantenni campani potevano già prenotare la loro vaccinazione dal 27 aprile, lasciando indietro però anche la fascia degli ottantenni.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa