Visitare Montelupo Fiorentino, riapre l'Infopoint turistico

L’Infopoint turistico in corso Garibaldi è chiuso da molti mesi ovviamente a causa dell’emergenza sanitaria e della fisiologica mancanza di visitatori.

Con il ritorno in zona gialla e con la possibilità delle persone di spostarsi, l’amministrazione comunale ha deciso di riaprirlo e lo farà in occasione BUONGIORNO CERAMICA.

Il 15 e 16 maggio l’Infopoint sarà aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Negli altri fine settimana sarà aperto sia il sabato che la domenica dalle 10.00 alle 13.00.

L’Amministrazione valuterà successivamente un’estensione dell’orario in concomitanza con gli appuntamenti estivi e in base a come si evolverà la situazione sanitaria.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa