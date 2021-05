Abc-Legnaia, Betti: "Sfida importante, diamo il massimo"

Una gara fondamentale. Quello che domani alle ore 21.15 andrà in scena al PalaBetti tra Abc Solettificio Manetti e Olimpia Legnaia (arbitri Corso di Pisa, Panelli di Montecatini) rappresenta di fatto uno scontro diretto in chiave playoff. Nel recupero della seconda giornata di andata, infatti, si affrontano le due squadre attualmente in corsa per l’ultima posizione valida per la post season e il risultato della sfida, alla fine dei giochi, potrebbe davvero risultare decisivo. Entrambe, peraltro, andranno in cerca del primo acuto della seconda fase e saranno dunque tantissime le motivazioni in campo.

“Legnaia è una squadra di cui abbiamo grande rispetto e che ormai conosciamo bene – spiega coach Paolo Betti -. Una squadra che mette sempre in campo tanta energia e che molto spesso risulta imprevedibile riuscendo a far emergere ogni volta protagonisti diversi. Inoltre, ci saranno in palio due punti fondamentali per la corsa playoff e la volontà, da entrambe le parti, di andare in cerca della prima vittoria di questa seconda fase. Da parte nostra – conclude – c’è la consapevolezza dell’importanza di questa sfida e la voglia di scendere in campo e dare il massimo per proseguire il percorso fatto fino ad oggi”.

Fonte: Abc - Ufficio stampa