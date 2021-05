'Anche io vado in vacanza', il progetto di turismo accessibile sul litorale pisano

L’assessore alla disabilità, Sandra Munno, ha partecipato questa mattina, a Marina di Pisa, alla presentazione della campagna di raccolta fondi, promossa dalla sezione soci Coop di Pisa in collaborazione con l’associazione L’Alba, volta a realizzare alcuni alloggi attrezzati per la disabilità nello stabilimento balneare Big Fish, il primo in Italia co-gestito da persone con disagio psichico.

L’obiettivo della campagna è quello raccogliere la cifra necessaria per la realizzazione di 6 appartamenti adatti a persone con disabilità, che permetteranno ai ragazzi, alle loro famiglie e alle persone con fragilità di passare periodi di vacanza senza le difficoltà organizzative e le fatiche di andare e venire dalla città. Il progetto, chiamato ‘Anch’io vado in vacanza’, è patrocinato dal Comune di Pisa.

«L’iniziativa che stamani stiamo promuovendo – ha dichiarato l’assessore alla disabilità, Sandra Munno - è l’esempio esatto di quello che intendo dire quando sostengo che le barriere alla disabilità non possono né devono superarsi solo con interventi delle istituzioni, non possono solo essere calati dall’alto, ma devono trovare soluzioni con la partecipazione attiva di tutti. E quando dico tutti intendo riferirmi anche alle persone che vivono la disabilità, per valorizzarne le competenze, renderle protagoniste dei progetti e regalare loro un futuro e una speranza di vita indipendente. Per cui, grande sostegno a questo progetto. Un ringraziamento alla Fondazione Il cuore si scioglie, alla sezione Coop di Pisa e all’associazione L’Alba che promuovono la raccolta fondi, e a tutti gli attori che sostengono questa iniziativa».

La raccolta fondi rientra nell’ambito dei progetti Pensati con il cuore, la campagna di crowdfunding della Fondazione Il Cuore si scioglie, nata per sostenere i progetti delle associazioni del territorio. Per avere maggiori informazioni sul progetto a contribuire a realizzarlo è possibile visitare la pagina www.eppela.com/pensaticonilcuore.

Nella giornata di ieri, 10 maggio, si è invece svolto un incontro a Palazzo Gambacorti tra l’assessore Munno e i rappresentanti dei balneari di Confcommercio Pisa e Confesercenti Toscana Nord. Erano presenti Fabrizio Fontani, presidente di Sib Confcommercio Pisa, Donatella Fontanelli, responsabile sindacale di Confcommercio Pisa, Gianluca Tiozzo, presidente pisano dei balneari Confesercenti Toscana Nord, e Giulio Garzella, coordinatore sindacale di Confesercenti Toscana Nord.

«L’incontro - dichiara l’assessore Munno - è servito per fare il punto, insieme alle associazioni di categoria, sull’accessibilità alle spiagge in vista della stagione balneare. L'impegno della amministrazione è di tenere alta l' attenzione affinché il litorale sia una meta turistica appetibile per tutti e quindi promuovere iniziative e progetti per un turismo accessibile. A questo incontro ne seguiranno altri per monitorare la situazione, coniugando le reciproche istanze degli operatori e degli utenti».

