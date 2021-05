Un laboratorio-officina per il Ferraris-Brunelleschi di Empoli, il bando della Città Metropolitana

La Città metropolitana di Firenze è interessata all’acquisto di un immobile da adibire a laboratorio/officina per l’Istituto Ferraris Brunelleschi (via R. Sanzio 187, Empoli).

A tal fine si intende realizzare un’indagine esplorativa del mercato immobiliare e sollecitare la presentazione di manifestazioni di interesse a cedere all’Ente un immobile avente le caratteristiche indicate nel presente invito. Si precisa sin d’ora che la Città metropolitana è interessata unicamente ad acquisire un immobile a titolo di piena proprietà. Eventuali offerte di immobili in locazione – ovvero ad altro titolo - non saranno prese in considerazione.

L’amministrazione si riserva espressamente la facoltà di non procedere all’acquisto di alcun immobile tra quelli eventualmente proposti, qualora ritenga che nessuno di questi sia idoneo a soddisfare le proprie esigenze; allo stesso modo l’Amministrazione si riserva la possibilità di interrompere in qualunque momento le trattative e/o le interlocuzioni individuali eventualmente avviate con uno o più soggetti interessati.

Queste le necessità per l'immobile

L’immobile dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

- distanza dalla sede principale di via R. Sanzio 187 Empoli non oltre 15 minuti a piedi (vincolante);

- disponibilità di adeguato parcheggio per auto e moto;

- superficie del laboratorio sufficiente a contenere una classe di 30 studenti;

- altezza idonea per installazione di carroponte per auto;

- disponibilità di adeguata superficie a destinazione aule;

- disponibilità di adeguata superficie a destinazione magazzino:

- servizi igienici e sèpogliatoi da usufruire per almeno 30 persone;

- destinazione d’uso officina/laboratorio; in alternativa, qualora l’immobile o gli immobili proposti nella manifestazione d’interesse presentino allo stato attuale una destinazione d’uso diversa da quella richiesta, il soggetto proponente dovrà impegnarsi formalmente a provvedere, a propria cura e spese, al cambiamento della destinazione d’uso medesima entro la data fissata per l’eventuale stipula del contratto di compravendita;

- categoria catastale compatibile con la destinazione d’uso officina/laboratorio; qualora l’immobile abbia una destinazione d’uso offica/laboratorio, ma nondimeno presenti una categoria catastale non compatibile con tale destinazione d’uso, il soggetto proponente dovrà impegnarsi formalmente a provvedere, a propria cura e spese, a sanare tale disallineamento entro la data fissata per la stipula del contratto di compravendita.

Si dovrà far pervenire la propria manifestazione di interesse al seguente indirizzo pec: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it entro e non oltre le 13 del giorno 31 maggio 2021.

Qui i documenti per partecipare.