Crédit Agricole pubblica la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario

Una panoramica sui principali progetti, e relativi risultati chiave, per raccontare l’impegno di Crédit Agricole Italia a sostegno di clienti, comunità e ambiente: sono queste le tematiche al centro della Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario (DNF), il documento riassuntivo delle iniziative in ambito di Responsabilità Sociale d’Impresa e Sostenibilità attuate nel 2020.

In un anno segnato dall’emergenza sanitaria Covid-19, Crédit Agricole Italia ha voluto garantire continuità del business, dimostrando vicinanza alle persone, al tessuto economico e ai territori, nel pieno rispetto degli SDGs Sustainable Development Goal, i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, prospetto comune con cui affrontare questioni di tutela ambientale, crescita economica inclusiva con nuovi modelli di produzione e consumo, diritti fondamentali e uguaglianza sociale. Il Gruppo è stato protagonista del lancio di Green Certificates e Double Green Booster Notes, strutturando già la prima emissione sul mercato italiano di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) in formato Green, compiuta quest’anno, si è contraddistinto per l’utilizzo di Energia Verde al 100% e per il raggiungimento del 1° posto in Italia per importo finanziato di impianti energetici da fonti rinnovabili, e ha integrato con successo una specifica sezione ESG all’interno delle proprie politiche di credito.

Non solo, i numerosi prodotti con finalità sociale offerti, le risorse investite in una digitalizzazione sostenibile che rispetta la componente umana-ambientale, l’inaugurazione di Le Village by CA Parma, secondo ecosistema del Gruppo a supporto di start up e imprese, fino alla raccolta di circa 1,7 milioni di euro tramite il portale di crowdfunding CrowdForLife, punto di incontro tra enti e associazioni no profit e chiunque desideri sostenere direttamente i loro progetti: tutto è in linea con la ragion d’essere di Crédit Agricole Italia, “Agire ogni giorno nell’interesse dei nostri clienti e della società”

Fonte: Credit Agricole - Ufficio stampa