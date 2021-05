La biblioteca scolastica del Pontormo si rinnova

Biblioteca Scolastica: un ponte verso il futuro!

Prende ufficialmente il via il progetto di riqualificazione della Biblioteca Scolastica con il preciso scopo di trasformarla in uno spazio di reale fruizione e di apertura ad una utenza ben più vasta che non sia solo quella interna al nostro Istituto. L'auspicio della dirigente scolastica Filomena Palmesano è che si crei in questo spazio rinnovato un centro di aggregazione culturale che porti avanti un preciso progetto di promozione alla lettura.

In questo senso si sta muovendo in primis l'organizzazione dei PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro): le due classi quarte del LES, prima della pausa pasquale, hanno provveduto ad una prima sistemazione organizzativa degli spazi, alla creazione di una brochure e di un logo che renda riconoscibile la nostra Biblioteca. Nel mese di maggio, a rotazione, ciascuna classe quarta di Scienze Umane si avvicenderà in Biblioteca per effettuare la catalogazione dei tanti volumi (circa 10mila), utilizzando un software di catalogazione del sistema Dewey.

Ma fermarsi a questi aspetti esclusivamente pratici sarebbe riduttivo.

L'idea di fondo ha ben più ampio respiro e si colloca all'interno delle più recenti iniziative di promozione alla lettura: progetto Amico Libro voluto dal MIUR in collaborazione con l'ANCI e il noto “Leggere: Forte! Ad alta voce fa crescere l’intelligenza” pensato, nel 2019, dalla Regione Toscana in collaborazione con l'Università di Perugia, l'USR Toscana, Indire e Cepell.

Lo scopo di tali iniziative è quello di inserire, promuovere e favorire l'abitudine alla lettura nel sistema scolastico, a partire dai nidi di infanzia.

La nostra scuola crede nell'importanza assoluta di educare i bambini e le bambini alla familiarità con i libri e a trasformare la lettura in una attività di sviluppo e apprendimento, ma anche in una fonte di gratificazione.

Grazie alla preziosa collaborazione del Dipartimento di Scienze Umane, del Dipartimento di Sostegno, delle funzioni strumentali del PCTO, proff. Iacona e Innocenti, della prof.ssa Tringali referente della Biblioteca e della prof.ssa Guida per la progettazione degli spazi e degli arredi, il progetto, pur con le difficoltà del momento attuale, procede speditamente e si prevede che la Biblioteca, nella sua veste rinnovata, possa essere inaugurata ad inizio del nuovo anno scolastico 2021-2022 e diventi finalmente un centro culturale di riferimento per il nostro territorio.

Fonte: Ufficio stampa