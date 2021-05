Etrusca, l'Under 18 riparte con una vittoria

E' l'Under 18 la prima squadra del settore giovanile Etrusca Basket San Miniato a ripartire in campionato dopo più di un anno senza partite. Tanta l'emozione, davvero bello riassaporare i momenti di tensione pre gara e sentire l'adrenalina scorrere nei minuti finali. Speriamo davvero tutto questo torni ad essere la nostra adorata normalità.

Si ricomincia alla grande quindi, con i ragazzi che hanno la meglio sull'ottima Libertas Livorno, squadra ricca di talento e fisicità. Nonostante le evidenti distrazioni e disabitudini al gioco, i ragazzi fanno capire da subito di avere una grande voglia, e sebbene i locali sfoderino una prova da 28 punti in un quarto, rimaniamo attaccati alla partita rispondendo colpo su colpo per il 50-45 di metà gara. L'evidente miglioramento in fase difensiva ribalta la situazione nella seconda metà, in cui i Biancorossi vanno avanti fino al +12 del quarto quarto. Serve respingere l'ultimo assalto della Libertas che torna a -6 nel finale, gestito però senza rischiare per l' 81-90 di fine gara. Buona la prima quindi e bravi ragazzi per questo ottimo, inconsueto e tardivo inizio di stagione.

Libertas Livorno 1947 - Etrusca Basket San Miniato 81 - 90

Tabellino: Scomparin 18, Tamburini 5, Donati 12, Masoni, Castaldi 3, Speranza 2, Bettini 2, Dell'Unto, Montagnani 28, Gori 10, Vanni 6, Ermelani 4. All. Regoli, Ass. Petrolini.

Fonte: Etrusca Basket San Miniato - Ufficio stampa